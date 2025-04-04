الأردن يدين بأشد العبارات قصف الاحتلال مدرسة "دار الأرقم" شرق غزة

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديدين لتوسيع إسرائيل عدوانها على غزة، ومواصلة الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين، في خرق فاضح لقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، خاصّة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
ودعا القضاة المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تطلق إرشادات لمكافحة حشرة قطن الزيتون
-
الملك يلتقي رئيس الوزراء البلغاري في صوفيا
-
إنهاء العمل بتجديد وصيانة إنارة طريق المطار
-
السفير الصيني في عمان يؤكد أهمية دور الإعلام في تعزيز العلاقات بين البلدين
-
صدور تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن في الجريدة الرسمية
-
الجيش: إحباط محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من سوريا والقبض على اثنين منهم
-
صدور تعليمات مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1486 حادثًا خلال الساعات الـ24 الماضية