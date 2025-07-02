الأربعاء 2025-07-02 07:27 م
 

الأردن يدين تصريحات إسرائيلية تدعو إلى فرض السيادة على الضفة الغربية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الأربعاء، 02-07-2025 06:03 م
الوكيل الإخباري-    دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها تصريحات وزير العدل الإسرائيلي الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وشدّدت الوزارة على أن هذه التصريحات تعتبر خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، واعتداءً مرفوضًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكّدة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لهذه التصريحات التي تعكس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارساتها اللا شرعية المستمرة في الضفة الغربية من اقتحامات وبناء مستوطنات وتوسيعها، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان كل إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذّر السفير القضاة من تبعات استمرار إسرائيل في سياساتها التصعيدية، مؤكّدًا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية  في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وباطلة جميعها.

وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية أكثر من 115 ألف خريج وافد من الجامعات الأردنية خلال 25 عامًا

إيران

عربي ودولي ألمانيا تعتبر تعليق إيران تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية "إشارة كارثية"

غزة

فلسطين عاجل حماس: ندرس عروضا جديدة لوقف إطلاق النار تلقيناها من الوسطاء

نداء إنساني طارئ مشترك بشأن الوضع الكارثي في غزة

عربي ودولي نداء إنساني طارئ مشترك بشأن الوضع الكارثي في غزة

غزة

فلسطين 17 شهيدا بقصف مبنى للنازحين جنوبي غزة

السيد هيثم الوكيل والسيدة سارة ديباجة

أخبار الشركات توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مجموعة الوكيل ومؤسسة " The Domain"

تعرف على توقعات حالة الطقس في الاردن خلال شهر تموز

الطقس تعرف على حالة الطقس المتوقعة في الأردن خلال شهر تموز الحالي

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين تصريحات إسرائيلية تدعو إلى فرض السيادة على الضفة الغربية



 
 





الأكثر مشاهدة