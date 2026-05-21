الأردن يدين تفجيرا قرب مبنى وزارة الدفاع في دمشق

الوكيل الإخباري- أدان الأردن التفجير الذي وقع في محيط أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في دمشق في الجمهورية العربية السورية.

اضافة اعلان



وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار.



وجدّد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.