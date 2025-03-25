الأردن يدين توغل القوات الإسرائيلية وقصفها بلدة كويا في سوريا

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة رفض المملكة المطلق، واستنكارها للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أراضي الجمهورية العربية السورية، في خرق واضح لاتفاقية فك الاشتباك للعام 1974 بين إسرائيل وسوريا، محذرا من مغبة تفجر الأوضاع في المنطقة، مجددا التأكيد على وقوف المملكة مع سوريا الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها.
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