الثلاثاء 2025-03-25 04:45 م
 

الأردن يدين توغل القوات الإسرائيلية وقصفها بلدة كويا في سوريا

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الثلاثاء، 25-03-2025 03:15 م

الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات توغل القوات الإسرائيلية وقصفها بلدة (كويا) غربي درعا في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي أسفرت عن ارتقاء وإصابة عدد من الأشخاص، خرقا فاضحا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لسيادة ووحدة سوريا، وتصعيدا خطيرا لن يسهم إلا بمزيد من الصراع والتوتر في المنطقة.

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‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة رفض المملكة المطلق، واستنكارها للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أراضي الجمهورية العربية السورية، في خرق واضح لاتفاقية فك الاشتباك للعام 1974 بين إسرائيل وسوريا، محذرا من مغبة تفجر الأوضاع في المنطقة، مجددا التأكيد على وقوف المملكة مع سوريا الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها.

 
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