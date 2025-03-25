الأردن يدين توغل القوات الإسرائيلية وقصفها بلدة كويا في سوريا

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات توغل القوات الإسرائيلية وقصفها بلدة (كويا) غربي درعا في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي أسفرت عن ارتقاء وإصابة عدد من الأشخاص، خرقا فاضحا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لسيادة ووحدة سوريا، وتصعيدا خطيرا لن يسهم إلا بمزيد من الصراع والتوتر في المنطقة.

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