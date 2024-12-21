الأردن يدين حادثة الدهس في ألمانيا

10:40 ص

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الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادثة الدهس التي وقعت في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ شرقي ألمانيا، يوم أمس الجمعة، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات. اضافة اعلان





‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، واستنكارها المطلق لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وترويع المدنيين.



‏وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.