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الأردن يدين حادثة الدهس في ألمانيا

من موقع الحادثة
من موقع الحادثة
السبت، 21-12-2024 10:40 ص
الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادثة الدهس التي وقعت في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ شرقي ألمانيا، يوم أمس الجمعة، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.اضافة اعلان


‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، واستنكارها المطلق لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وترويع المدنيين.

‏وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
 
gnews

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