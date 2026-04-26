الأحد 2026-04-26 04:50 م

الأردن يدين حادث إطلاق النار ومحاولة الاقتحام المسلح لفعالية حضرها ترامب

الأحد، 26-04-2026 02:50 م
الوكيل الإخباري-  دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادث إطلاق النار ومحاولة الاقتحام المسلح الذي وقع خلال فعالية العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض حضرها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أحد فنادق العاصمة الأمريكية واشنطن. اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
 
 


شؤون برلمانية توصية بتمديد إعفاء الشقق السكنية فوق 150 مترا بخصم 50% من الرسوم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يتّهم حزب الله بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

أخبار محلية الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية

أخبار محلية الأردن يدين هجمات إرهابية في مالي أودت بحياة وزير الدفاع وعدد من الضحايا

أخبار محلية التربية تطلق مهرجان الإبداع والتميز

تأهب أمني بريطاني أمريكي لتأمين زيارة الملك تشارلز عقب محاولة استهداف ترامب

عربي ودولي تأهب أمني بريطاني أمريكي لتأمين زيارة الملك تشارلز عقب محاولة استهداف ترامب

أخبار الشركات شركة مصفاة البترول الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة لمساهميها



 
 






