الأردن يدين حادث إطلاق النار ومحاولة الاقتحام المسلح لفعالية حضرها ترامب

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادث إطلاق النار ومحاولة الاقتحام المسلح الذي وقع خلال فعالية العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض حضرها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أحد فنادق العاصمة الأمريكية واشنطن.





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.





