الأردن يدين حادث دهس في كندا أودى بحياة مواطنين فلبينيين

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة، وتضامنها الكامل مع حكومتي وشعبي كندا الصديقة وجمهورية الفلبين الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومتي وشعبي كندا الصديقة، وجمهورية الفلبين الصديقة، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
-
أخبار متعلقة
-
السفارة الهولندية في عمان تحتفل بيوم الملك
-
تحذير هام من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات - تفاصيل
-
فريق الأمن العام للجوجيتسو يحصد الذهب في بطولة الدوحة الإقليمية
-
القوات المسلحة تتسلّم مستلزمات طبية باكستانية لصالح المرضى والمصابين في غزة
-
أدى لوفاة سائق تريلا .. السير تكشف عن سبب حادث أبو علندا
-
القوات المسلحة تطرح عطاء جديداً للشركات والمؤسسات
-
اعلان تجنيد صادر عن القوات المسلحة - رابط
-
المياه تواصل جلسات التوعية المائية في المدارس