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الأردن يدين حادث دهس في كندا أودى بحياة مواطنين فلبينيين

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أرشيفية
 
الإثنين، 28-04-2025 10:29 ص
الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادث الدهس الذي وقع في مهرجان بفانكوفر غربي كندا، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات لمواطنين فلبينيين.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة، وتضامنها الكامل مع حكومتي وشعبي كندا الصديقة وجمهورية الفلبين الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومتي وشعبي كندا الصديقة، وجمهورية الفلبين الصديقة، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
 
gnews

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