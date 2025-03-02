الأردن يدين قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع.
وشدد السفير القضاة على ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن الحكومة الأردنية
-
البريد الأردني يفعل نوافذ بريدية جديدة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وزير الأوقاف: الملك تبرع بكمية من الذهب لترميم قبة الصخرة وأعمدة ذهبية وألواح
-
حملات رقابية مكثفة على الأسواق في عجلون
-
بدء فعاليات رمضانيات الخميس المقبل
-
مبادرة “إفطار صائم” للدوريات الخارجية.. قيم إنسانية بالشهر الفضيل
-
موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء