الأردن يدين قصف الاحتلال لموقع "اليونيفيل" في لبنان

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، القصف الإسرائيلي في منطقة الناقورة جنوب لبنان الذي استهدف موقع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مما أسفر عن إصابة جنديين من القوات الأممية، انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن ١٧٠١.

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