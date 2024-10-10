الأردن يدين قصف الاحتلال لموقع "اليونيفيل" في لبنان

وجدد السفير القضاة إدانة الأردن للعدوان الإسرائيلي على لبنان خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يدفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة، وأكد التزام الأردن بدعم لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه، وضرورة إطلاق تحرك دولي فوري يفرض وقف العدوان على لبنان.
وأعرب السفير القضاة عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
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