الأردن يدين قيام " أرض الصومال" بفتح سفارة مزعومة له في القدس المحتلة

وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي على أنّ أيّ إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تُعدّ باطلةً وغير شرعية وغير قانونية.
وجدّد المجالي التأكيد أنّ السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثّل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
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