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الأردن يدين قيام " أرض الصومال" بفتح سفارة مزعومة له في القدس المحتلة

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وزارة الخارجية
 
الثلاثاء، 16-06-2026 05:04 م

الوكيل الإخباري-   أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام ما يسمّى إقليم أرض الصومال بفتح سفارة مزعومة له في القدس المحتلة؛ خطوةً مرفوضةً وخرقًا فاضخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

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وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي على أنّ أيّ إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تُعدّ باطلةً وغير شرعية وغير قانونية.


وجدّد المجالي التأكيد أنّ السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثّل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

 
 


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