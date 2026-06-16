الأردن يدين قيام " أرض الصومال" بفتح سفارة مزعومة له في القدس المحتلة

الوكيل الإخباري- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام ما يسمّى إقليم أرض الصومال بفتح سفارة مزعومة له في القدس المحتلة؛ خطوةً مرفوضةً وخرقًا فاضخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

اضافة اعلان



وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي على أنّ أيّ إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تُعدّ باطلةً وغير شرعية وغير قانونية.