الأردن يدين هجمات إرهابية في مالي أودت بحياة وزير الدفاع وعدد من الضحايا

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجمات الإرهابية التي استهدفت مناطق عسكرية ومدنية في عدّة مدن في جمهورية مالي الصديقة، ما أسفر عن مقتل وزير الدفاع، وسقوط عددٍ من الضحايا.





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع جمهورية مالي، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.



‏وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب مالي، ولأُسَر الضحايا.





