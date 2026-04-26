الأحد 2026-04-26 04:50 م

الأردن يدين هجمات إرهابية في مالي أودت بحياة وزير الدفاع وعدد من الضحايا

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجمات الإرهابية التي استهدفت مناطق عسكرية ومدنية في عدّة مدن في جمهورية مالي الصديقة، ما أسفر عن مقتل وزير الدفاع، وسقوط عددٍ من الضحايا. اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع جمهورية مالي، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

‏وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب مالي، ولأُسَر الضحايا.
 
 


شؤون برلمانية توصية بتمديد إعفاء الشقق السكنية فوق 150 مترا بخصم 50% من الرسوم

عربي ودولي نتنياهو يتّهم حزب الله بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

أخبار محلية الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية

أخبار محلية التربية تطلق مهرجان الإبداع والتميز

عربي ودولي تأهب أمني بريطاني أمريكي لتأمين زيارة الملك تشارلز عقب محاولة استهداف ترامب

أخبار الشركات شركة مصفاة البترول الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة لمساهميها



 
 






