الأردن يدين هجمات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين

04:39 م

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الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هجمات المستوطنين الإرهابية المتواصلة على الفلسطينيين وآخرها هجوم يوم أمس، على قرية جيت شرق قلقيلية، مما أسفر عن ارتقاء شابٍ، وإصابة العشرات، وألحق أضراراً مادية بممتلكات الفلسطينيين.



وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، إسرائيل مسؤولية الاعتداء على قرية جيت، والاستمرار بالسماح بهجمات المستوطنين الإرهابية، مشدداً على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، والاعتداءات الناشئة عن إجراءاتها الأحادية العدوانية المتواصلة، التي تستهدف الفلسطينيين، وأراضيهم، ومساكنهم عبر بناء المستوطنات وتوسيعها، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم .



وأكد السفير القضاة رفض المملكة المطلق لهذه الاعتداءات، ولتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، في استمرار للتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل المستوطنين المتطرفين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وطالب السفير القضاة، المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة توقف إرهاب المستوطنين العنصريين، مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ موقف دولي واضح يوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويفرض على إسرائيل الالتزام بها، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقه في الحرية والدولة ذات السيادة على ترابه الوطني على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.