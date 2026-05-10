الأردن يدين هجومًا إرهابيًا استهدف نقطة شرطة في شمال غرب باكستان

الأحد، 10-05-2026 07:28 م

الوكيل الإخباري-   أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة للشرطة شمال غربي جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب باكستان بهذا المصاب الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

 
 


