الأردن يدين هجوما شنّته ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية استهدف السعودية

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع السعودية الشقيقة، ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.
-
أخبار متعلقة
-
إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة حسان
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة الأسترالية
-
الكتيبة الخاصة 101 تقيم أمسية لولي العهد بمناسبة اختتام خدمته فيها
-
الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتي نفط تابعتين للإمارات في هرمز
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل وزير الدفاع الصومالي
-
الحكومة تنشر أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية
-
رئيس الوزراء يزور السفارة القطرية معزيا بوفاة الأمير الشيخ حمد
-
فقدان محفظة تحتوي على راتب شهر كامل في المدينة الصناعية