الأردن يدين هجوما شنّته ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية استهدف السعودية

الوكيل الإخباري- دان الأردن الثلاثاء، الهجوم الذي شنّته ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية مُستهدِفة المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ انتهاكًا سافرًا لسيادة السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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