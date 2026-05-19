الأردن يدين هجوما وقع قرب مسجد في كاليفورنيا

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الذي وقع خارج مسجد في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ورفضها لجميع أشكال العنف والكراهية والاعتداء على دور العبادة.



وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية بضحايا الحادثة.





