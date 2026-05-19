الأردن يدين هجوما وقع قرب مسجد في كاليفورنيا

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ورفضها لجميع أشكال العنف والكراهية والاعتداء على دور العبادة.
وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية بضحايا الحادثة.
