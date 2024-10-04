الأردن يدين

وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان، مؤكداً أن هذه الاعتداءات المتواصلة والاستهدافات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع عدوانها المتواصل على غزة ولبنان، يعكس تصميماً إسرائيلياً على توسيع الصراع إقليمياً وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.
كما أكد السفير القضاة أن هذا التصعيد يعكس تعنت الحكومة الإسرائيلية في عرقلة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة، داعياً المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان بشكل فوري، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.
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