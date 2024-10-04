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الأردن يدين

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 04-10-2024 09:23 ص

الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم طولكرم، مما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان، مؤكداً أن هذه الاعتداءات المتواصلة والاستهدافات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع عدوانها  المتواصل على غزة ولبنان، يعكس تصميماً إسرائيلياً على توسيع الصراع إقليمياً وتهديد أمن المنطقة واستقرارها. 


كما أكد السفير القضاة أن هذا التصعيد يعكس تعنت الحكومة الإسرائيلية في عرقلة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة، داعياً المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان بشكل فوري، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.

 
gnews

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