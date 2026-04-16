الخميس 2026-04-16 11:06 م

الأردن يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الخميس، 16-04-2026 11:01 م

الوكيل الإخباري-   رحب الأردن، مساء الخميس، بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار في لبنان.

كما ثمّن الدور الإيجابي الكبير الذي قام به رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، والحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.


‏وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ صحفي وقوف الأردن المطلق مع الدولة اللبنانية في فرض سيطرتها وسيادتها على كلّ الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية والخطوات الإصلاحيّة التي اتخذتها ومساعيها للحفاظ على مقدّرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.

 
 


