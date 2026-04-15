الأردن يرحب باعتماد اليونسكو قرارا بالإجماع حول القدس القديمة وأسوارها

الأربعاء، 15-04-2026 06:18 م
الوكيل الإخباري-    رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دورته رقم ٢٢٤ اليوم في باريس بالإجماع قرارًا حول مدينة القدس القديمة وأسوارها تحت بند “فلسطين المحتلة”.اضافة اعلان


‏وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ القرار اعتبر أنّ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس ووضعها القانوني هي تدابير وإجراءات باطلة يجب إلغاؤها، وأعاد القرار مُطالبة إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها اللاشرعية واللاقانونية في البلدة القديمة للقدس وأسوارها والتي تستهدف القيمة الاستثنائيّة الثقافية والتاريخية للقدس وتُعرّض تراث المدينة الثقافي للخطر.

‏وقال المجالي إنّ هذا القرار يؤكّد ثوابت الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية، كما يؤكّد مُجدّدًا على مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي، وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس.
 
 


