الأردن يرحّب باعتماد مجلس الأمن القرار 2817 لإدانة الاعتداءات الإيرانية

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أهمية اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار خطوةً هامة تمثّل إجماعًا دوليًّا يدين الاعتداءات الإيرانية ويرفض المساس بسيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، ولتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وإنهاء التوترات الإقليمية.
وشدّدت الوزارة على ضرورة التزام إيران بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف هذه الهجمات التي تستهدف استقرار المنطقة، مجدّدةً إدانة الأردن للاعتداءات الإيرانية على أراضيه، ومؤكّدةً أنّ الأردن سيتّخذ كلَّ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيه وأمنه واستقراره وسيادته.
كما أكّدت وقوف الأردن المطلق مع الدول العربية الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات، ودعمه كلَّ ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
كما أكّدت الوزارة تثمين الأردن للدعم العربي والدولي الذي حظي به القرار، والتضامن الدولي الواسع مع الأردن ودول الخليج العربي في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ميناء صلالة في عُمان بطائرات مسيرة
-
5 إصابات بحادثين على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة
-
إطلاق صفارات الإنذار في الأردن
-
الامن العام يكشف حقيقة الصوت الغريب بالزرقاء
-
إطلاق مشروع "الصندوق البريدي الرقمي" المرتبط بالرمز البريدي العالمي
-
مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار أردني خليجي بشأن الهجمات الإيرانية
-
ولي العهد: الأردن قادر على تجاوز آثار التطورات الإقليمية بقوة شعبه ومؤسساته
-
العيسوي يلتقي وفدا من منتدى حلاوة الثقافي وجمعية وادي ازقيق السياحية