الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية

وأكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أهمية البناء على هذا التطور وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
كما أكّد الصفدي، وقوف الأردن المطلق إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية، وإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة.
وثمّن الصفدي دور الولايات المتحدة في التوصل إلى الاتفاق.
ووقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة الجمعة، اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.
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