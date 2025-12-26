الجمعة 2025-12-26 02:42 م

الأردن يرحب بالبيان السعودي حول التطورات الأخيرة في اليمن

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
الجمعة، 26-12-2025 02:20 م
الوكيل الإخباري-   رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية الشقيقة حول التطورات الأخيرة في اليمن.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي دعم الأردن للجهود المبذولة والتي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودفع مسار التهدئة والتقدّم بالعملية السياسية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وشدّد المجالي على أهمية تضافر الجهود العربية والدولية للتوصّل إلى حلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يفضي إلى إنهاء هذه الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

أخبار محلية الأردن يرحب بالبيان السعودي حول التطورات الأخيرة في اليمن

أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر أسفًا إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة الكرك على مغذي السلطاني يوم السبت 27 كانون الأول 2025، وذلك من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا. وأوضحت ال

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء

الأرصاد تحسم الجدل حول تساقط الثلوج بالأردن هذا العام

الطقس الأرصاد تحسم الجدل حول تساقط الثلوج بالأردن حتى نهاية العام

الأميرة غيداء طلال ضمن المئة الأكثر تأثيرا عالميا في علاج الأورام

أخبار محلية الأميرة غيداء طلال ضمن المئة الأكثر تأثيرا عالميا في علاج الأورام

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

اليابان تقر موازنة قياسية بـ785 مليار دولار

أسواق ومال اليابان تقر موازنة قياسية بـ785 مليار دولار

الألبسة تتصدر قائمة السلع الأكثر تصديرًا خلال 10 أشهر

اقتصاد محلي الألبسة تتصدر قائمة السلع الأكثر تصديرًا خلال 10 أشهر

إيران تقول إنها احتجزت ناقلة أجنبية تحمل وقودا مهربا في الخليج

عربي ودولي إيران تقول إنها احتجزت ناقلة أجنبية تحمل وقودا مهربا في الخليج



 






الأكثر مشاهدة