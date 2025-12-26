الأردن يرحب بالبيان السعودي حول التطورات الأخيرة في اليمن

02:20 م

الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية الشقيقة حول التطورات الأخيرة في اليمن.





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي دعم الأردن للجهود المبذولة والتي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودفع مسار التهدئة والتقدّم بالعملية السياسية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.



وشدّد المجالي على أهمية تضافر الجهود العربية والدولية للتوصّل إلى حلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يفضي إلى إنهاء هذه الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق.

