الأردن يرحب بالتقدم في مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، دعم المملكة لجميع الجهود التي من شأنها حلّ النزاعات وتسويتها عبر الطرق السلميّة؛ ما ينعكس على تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
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