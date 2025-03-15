 
السبت 2025-03-15 04:02 م
 




            

        








    

        

        

            الأردن يرحب بالتقدم في مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        السبت، 15-03-2025
    
    
        03:28 م
    






    

    
الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بالتقدم الذي تم إحرازه في مفاوضات السلام بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا الصديقتين، باتجاه التوقيع على اتفاقية سلام بين البلدين.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، دعم المملكة لجميع الجهود التي من شأنها حلّ النزاعات وتسويتها عبر الطرق السلميّة؛ ما ينعكس على تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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