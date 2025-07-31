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الأردن يرحب بالحكم السويدي في قضية استشهاد الطيار معاذ الكساسبة

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الشهيد الطيار البطل معاذ الكساسبة
 
الخميس، 31-07-2025 09:16 م

الوكيل الإخباري- رحب الأردن اليوم بالحكم الصادر في قضية المجرم أسامة كريم، الذي أدانته المحكمة السويدية في أوسلو اليوم بالسجن المؤبّد، إثر مشاركته في الجريمة البشعة التي أودت بحياة الشهيد الطيار البطل معاذ الكساسبة، رحمه الله.

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وأكّد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أنّ جميع المؤسسات الوطنية المعنية تابعت ملف القضية منذ بدايتها وقدّمت كافة التسهيلات والتعاون اللازم للجهات القضائية السويدية، مُشيرًا إلى ثقة المملكة الكاملة بالإجراءات القانونية والقضائية السويدية التي أفضت إلى هذا الحكم.


وجدّد المومني التأكيد على أنّ هذه الجريمة النكراء ستبقى حاضرة في وجدان الأردنيين، وأنّ الحكم الصادر يُشكّل خطوة مهمة نحو إحقاق العدالة ومُلاحقة كل من كان له دور في هذه جريمة الوحشية.

 
 
gnews

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