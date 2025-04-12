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الأردن يرحب بالمحادثات رفيعة المستوى بين إيران والولايات المتحدة في عُمان

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
السبت، 12-04-2025 11:52 م
الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باستضافة سلطنة عُمان ، السبت، محادثاتٍ رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة دعم المملكة للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل النزاعات عبر الحوار، وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مُثمّنًا دور سلطنة عُمان في عقد هذه المحادثات، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
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