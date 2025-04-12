الأردن يرحب بالمحادثات رفيعة المستوى بين إيران والولايات المتحدة في عُمان

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة دعم المملكة للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل النزاعات عبر الحوار، وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مُثمّنًا دور سلطنة عُمان في عقد هذه المحادثات، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
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