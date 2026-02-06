الأردن يرحّب بالمفاوضات الأميركية الإيرانية في مسقط

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تطلُّع المملكة إلى أن تُفضي هذه المفاوضات إلى التوصّل لاتفاق شامل يحقّق مصالح الطرفين ويعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب المجالي عن تقدير المملكة الكامل لدور سلطنة عُمان الشقيقة في استضافة المفاوضات، ودعمها لجهود الدول الشقيقة والصديقة الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة وإيجاد حلول سلمية من خلال الدبلوماسية والحوار.
