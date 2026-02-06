الجمعة 2026-02-06 10:13 م

الأردن يرحّب بالمفاوضات الأميركية الإيرانية في مسقط

علم الأردن في عمّان
 
الجمعة، 06-02-2026 09:52 م
الوكيل الإخباري-   رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بعقد المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسقط.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تطلُّع المملكة إلى أن تُفضي هذه المفاوضات إلى التوصّل لاتفاق شامل يحقّق مصالح الطرفين ويعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة.

‏وأعرب المجالي عن تقدير المملكة الكامل لدور سلطنة عُمان الشقيقة في استضافة المفاوضات، ودعمها لجهود الدول الشقيقة والصديقة الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة وإيجاد حلول سلمية من خلال الدبلوماسية والحوار.
 
 


