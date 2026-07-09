الخميس 2026-07-09 07:42 م

الأردن يرحّب ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب

الأردن يرحّب ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب
الأردن يرحّب ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب
 
الخميس، 09-07-2026 07:27 م
الوكيل الإخباري-   رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء إجراءات إلغاء تصنيف الجمهورية العربية السورية دولةً راعيةً للإرهاب، الذي أُدرِج عام ١٩٧٩.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، ترحيب المملكة بهذا الإعلان، الذي يمثّل خطوةً مهمةً نحو دعم جهود سوريا في إعادة البناء، وتعزيز خطوات التعافي، وتحقيق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار.

وجدّد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء، على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحفظ حقوق السوريين كافة.
 
 


gnews

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