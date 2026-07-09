الأردن يرحّب ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، ترحيب المملكة بهذا الإعلان، الذي يمثّل خطوةً مهمةً نحو دعم جهود سوريا في إعادة البناء، وتعزيز خطوات التعافي، وتحقيق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار.
وجدّد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء، على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحفظ حقوق السوريين كافة.
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