الأردن يرحب ببيان الحكومة السورية حول وقف إطلاق النار مع قوات "قسد"

وجدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي التأكيد على موقف الأردن الثابت في دعم الحكومة السورية في جهودها المُستهدِفة حماية أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وضمان سلامة مواطنيها، مشدّدًا على أهمية تنفيذ الاتفاق لما فيه مصلحة سوريا وشعبها الشقيق ودعم مسيرة التعافي والبناء فيها.
وأكّد المجالي تثمين المملكة لدور الولايات المتحدة الأميركية والجهود التي بذلها المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا السفير توماس بارِك في التوصل للاتفاق.
