الجمعة 2026-01-30 10:03 م

الأردن يرحب ببيان الحكومة السورية حول وقف إطلاق النار مع قوات "قسد"

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الجمعة، 30-01-2026 07:28 م

الوكيل الإخباري-   رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالبيان الصادر اليوم عن الحكومة السورية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وجدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي التأكيد على موقف الأردن الثابت في دعم الحكومة السورية في جهودها المُستهدِفة حماية أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وضمان سلامة مواطنيها، مشدّدًا على أهمية تنفيذ الاتفاق لما فيه مصلحة سوريا وشعبها الشقيق ودعم مسيرة التعافي والبناء فيها.


وأكّد المجالي تثمين المملكة لدور الولايات المتحدة الأميركية والجهود التي بذلها المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا السفير توماس بارِك في التوصل للاتفاق.

 
 


gnews

