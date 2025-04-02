الأردن يرحب بتصويت البرلمان الأوروبي على حزمة المساعدات المالية الكلية للمملكة

الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بتصويت البرلمان الأوروبي في جلسته العامة اليوم في ستراسبورغ على حزمة المساعدة المالية الكلية (Macro-Financial Assistance/MFA) بقيمة 500 مليون يورو للأردن.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن البرلمان الأوروبي أيّد حزمة المساعدات للأردن بموافقة كبيرة من النواب الحاضرين بـ 571 صوتًا، مبيّنًا أن المفوضية الأوروبية ستقدّم في المرحلة المقبلة مقترحًا للحزمة الإضافية للأردن بقيمة 500مليون يورو، لتصل القيمة الإجمالية المُقدّمة للمملكة ضمن هذا الإطار إلى مليار يورو للأعوام 2025-2027.