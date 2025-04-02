الأردن يرحب بتصويت البرلمان الأوروبي على حزمة المساعدات المالية الكلية للمملكة

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن البرلمان الأوروبي أيّد حزمة المساعدات للأردن بموافقة كبيرة من النواب الحاضرين بـ 571 صوتًا، مبيّنًا أن المفوضية الأوروبية ستقدّم في المرحلة المقبلة مقترحًا للحزمة الإضافية للأردن بقيمة 500مليون يورو، لتصل القيمة الإجمالية المُقدّمة للمملكة ضمن هذا الإطار إلى مليار يورو للأعوام 2025-2027.
وأعرب السفير القضاة في هذا الصدد عن اعتزاز الأردن، وتقديره للدعم المُقدّم من الاتحاد الأوروبي والذي يأتي تعزيزًا للشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتقديرًا لدور المملكة في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
حركة تنزه نشطة خلال عطلة العيد في الرصيفة
-
الأمن العام: 30 ألف اتصال على هاتف الطوارئ 911 منذ بداية عطلة العيد
-
حادث سير على اشارة السادس
-
حركة سياحية نشطة في البترا خلال العيد
-
85 بالمئة نسبة الأشغال في محمية غابات عجلون
-
بلدية السلط الكبرى ترفع 1,688 طنّاً من النفايات و192 متراً مكعباً من الأنقاض خلال أول أيام عيد الفطر
-
الملك ورئيس وزراء ألبانيا يبحثان هاتفيا مستجدات المنطقة
-
اعلان صادر عن جامعة اليرموك