الأردن يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين

10:04 م

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الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بتعيين حسين الشيخ، نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائبًا لرئيس دولة فلسطين الشقيقة؛ خطوة إصلاحية هامة ضمن الإجراءات التحديثية التي تتخذها الدولة الفلسطينية. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة دعم المملكة للجهود التي تقوم بها دولة فلسطين الشقيقة في سبيل تعزيز آفاق العمل السياسي الفلسطيني، من أجل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني كافة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأعرب السفير القضاة عن تمنيات المملكة لنائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بالتوفيق في مهامه الجديدة.