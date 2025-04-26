الأردن يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة دعم المملكة للجهود التي تقوم بها دولة فلسطين الشقيقة في سبيل تعزيز آفاق العمل السياسي الفلسطيني، من أجل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني كافة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب السفير القضاة عن تمنيات المملكة لنائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بالتوفيق في مهامه الجديدة.
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