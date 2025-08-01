الأردن يرحّب بدعم دولي متزايد للاعتراف بالدولة الفلسطينية

11:29 ص

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الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية دول أندورا، أستراليا، كندا، فنلندا، فرنسا، لوكسمبورغ، مالطا، نيوزيلندا، البرتغال، سان مارينو، الذي يؤكّد عزمها الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية، والذي وقّعت عليه أيضًا الدول التي سبق أن اعترفت رسميًّا بالدولة الفلسطينية، آيسلندا، إيرلندا، النرويج، إسبانيا، سلوفينيا، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، مؤكّدةً أنّ هذا الموقف الدولي المتنامي يعكس إصرارًا متزايدًا على إنهاء الاحتلال وتجسيد حلّ الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أنّ هذا التوجّه يمثّل دعمًا واضحًا للجهود الدولية الرامية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حلّ الدولتين، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



وجدّد السفير القضاة التأكيد على موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقّاء والشركاء الدوليين لدعم حقّ الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلّة على ترابه الوطني.