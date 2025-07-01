الأردن يرحب برفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية

الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًّا يقضي برفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة ترحيب المملكة بقرار الرئيس الأمريكي، الذي يُسهِم في دعم جهود الحكومة السورية في إعادة البناء وتعزيز خطوات التعافي، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا ودول العالم، وبما ينعكس على تحقيق الاستقرار والازدهار والنماء للشعب السوري الشقيق.

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