الثلاثاء 2025-07-01 05:43 م
 

الأردن يرحب برفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 05:20 م

الوكيل الإخباري-   رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًّا يقضي برفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة ترحيب المملكة بقرار الرئيس الأمريكي، الذي يُسهِم في دعم جهود الحكومة السورية في إعادة البناء وتعزيز خطوات التعافي، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا ودول العالم، وبما ينعكس على تحقيق الاستقرار والازدهار والنماء للشعب السوري الشقيق.

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وجدّد السفير القضاة التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم سوريا الشقيقة، ومساندة جهودها في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتخلصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافة.

 
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