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الأردن يرحب بقرار أممي المطالب بوقف الاحتلال إجراءاته في القدس

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الأربعاء، 16-10-2024 11:28 م
الوكيل الإخباري-    رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دورته رقم (٢٢٠) اليوم، بالإجماع، قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها.اضافة اعلان


وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي، اليوم، طالب بوقف إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، واعتبارها لاغية وباطلة.

وقال السفير القضاة إن هذا القرار يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، كما يؤكد مُجدداً على مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي، وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس.
 
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