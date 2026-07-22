الأردن يرحب بقرار إبقاء وضع البلدة القديمة للقدس على قائمة التراث العالمي

الوكيل الإخباري- رحّب، الأردن، الأربعاء، باعتماد لجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بالإجماع في دورتها الـ 48 المُنعقِدة في بوسان في كوريا، قرارا يقضي بإبقاء وضع البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المُهدَّد بالخطر جراء الإجراءات الإسرائيلية المهدِّدة للتراث الثقافي في البلدة القديمة للقدس وتغيير الوضع القائم فيها.

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وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي إنّ القرار يؤكّد عدم قانونية ولاشرعية الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وحق المصلّين وحرية العبادة والوصول غير المقيد للأماكن المقدسة، والتدخل في صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، والمشاريع والحفريات التي تمسّ التراث الثقافي وطابع البلدة القديمة.



وأشار المجالي إلى أنّ القرار أكّد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وصون تراث مدينة القدس.



كما أنّ القرار يعيد التذكير بقرارات اليونسكو التي عبّرت جميعها عن الأسف لفشل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في وقف أعمال الحفر والأنفاق وكل الأعمال الأخرى في القدس الشرقية، إضافة إلى رفض إسرائيل تنفيذ طلب اليونسكو بتعيين ممثّل دائم يكون مقرّه في القدس الشرقية لتقديم تقارير منتظمة عن جميع الجوانب التي تغطي مجالات اختصاص اليونسكو في القدس الشرقية، مع التأكيد على الحاجة الملحّة لتنفيذ بعثة الرصد التفاعلي لليونسكو إلى البلدة القديمة في القدس وأسوارها.



وأكّد المجالي أنّ جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها هي إجراءات باطلة ولاغية ولاشرعية، مشدّدًا على ضرورة أن توقف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال جميع انتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي تخرق القانون الدولي وتقوض جهود حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.