الخميس 2025-04-10 01:17 ص
 

الأردن يرحب بقرار اليونسكو حول مدينة القدس القديمة وأسوارها

القدس
القدس
 
الخميس، 10-04-2025 12:52 ص
الوكيل الإخباري-   رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتبنّي المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دورته رقم ٢٢١ اليوم في باريس، بالإجماع، قرارًا حول مدينة القدس القديمة وأسوارها تحت بند "فلسطين المحتلة". اضافة اعلان


وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن القرار  الذي اتّخذه المجلس التنفيذي، اليوم، أعاد مُطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع إجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية في البلدة القديمة للقدس وأسوارها والتي تستهدف القيمة الاستثنائيّة الثقافية والتاريخية للقدس وتُعرّض تراث المدينة  الثقافي للخطر. 

وقال السفير القضاة إن هذا القرار يؤكّد ثوابت الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية، كما يؤكّد مُجدّدًا على مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي، وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس.
 
gnews

أحدث الأخبار

القدس

أخبار محلية الأردن يرحب بقرار اليونسكو حول مدينة القدس القديمة وأسوارها

تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي

عربي ودولي واشنطن تعتزم مراقبة صفحات المهاجرين على منصات التواصل

الرمثا

أخبار محلية مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية بقيمة 210 آلاف دينار لبلدية الرمثا

وزارة الصناعة والتجارة

أخبار محلية رفع سعر بيع طن الشعير لمربي الثروة الحيوانية عدا الأغنام بقيمة 16.5 دينار

القمح

أخبار محلية رفع سعر دقيق القمح الموحد بقيمة 4.85 دينار لشهر نيسان

أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة المفرق غدا الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات. وقالت الشركة، في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من 9:30 ص

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين إصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة نابلس

رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية زهير الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية



 
 





الأكثر مشاهدة