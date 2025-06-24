الثلاثاء 2025-06-24 12:53 م
 

الأردن يرحب بقرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 12:20 م
الوكيل الإخباري- رحّب الأردن اليوم بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، مؤكدا أهمية هذا الاتفاق في خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، إن المملكة تؤكّد ضرورة الالتزام بالاتفاق حماية للمنطقة من تبعات المزيد من التدهور، واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلًا للتعامل مع كل الأزمات وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدّد على أن التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية عبر تنفيذ حل الدولتين هو مفتاح الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي والكارثة الإنسانية التي يتسبّب بها، وإطلاق حراك سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
 
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