الأربعاء 2026-04-08 11:00 م

الأردن يرحّب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

الأربعاء، 08-04-2026 11:45 ص
الوكيل الإخباري-   رحّب الأردن اليوم بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف توصل الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، خطوةً إيجابية نحو إنهاء التوتر والتصعيد الخطير في المنطقة.اضافة اعلان


وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ دعم الأردن للجهود التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية للتوصل إلى اتفاق دائم يعالج جميع القضايا التي أدّت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة عبر العقود الماضية.

وشدّدت الوزارة على أهمية فتح مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة الدولية دون قيود وفقًا للقانون الدولي، وخصوصًا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982.

وأكّدت الوزارة ضرورة أن ينتج وقف إطلاق النار تهدئة شاملة ومستدامة تضمن وقف الاعتداءات والممارسات التي تمسّ سيادة الدول وأمنها واستقرارها وتهدّد سلامة مواطنيها، وتعزّز أمن المنطقة واستقرارها.
 
 


