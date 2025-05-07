الأردن يرحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والسلطات المعنية باليمن

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة ترحيب المملكة بهذا الاتفاق الذي يسهم في خفض التصعيد الدائر في المنطقة، وإتاحة المجال أمام حل النزاعات عبر الحوار والطرق السلمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وجدّد السفير القضاة التأكيد على دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسيّة المُستهدِفة تسوية الخلافات والنزاعات في المنطقة، بما يحقق السلام الشامل والعادل في العالم.
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