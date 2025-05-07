الأردن يرحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والسلطات المعنية باليمن

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الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بجهود سلطنة عُمان الشقيقة التي أفضت إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية والسلطات المعنية في جمهورية اليمن، خطوة فاعلة نحو الحؤول دون مزيد من التوتر والصراع في المنطقة، وحماية حرية الملاحة والتجارة الدولية. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة ترحيب المملكة بهذا الاتفاق الذي يسهم في خفض التصعيد الدائر في المنطقة، وإتاحة المجال أمام حل النزاعات عبر الحوار والطرق السلمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.



وجدّد السفير القضاة التأكيد على دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسيّة المُستهدِفة تسوية الخلافات والنزاعات في المنطقة، بما يحقق السلام الشامل والعادل في العالم.