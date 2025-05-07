الأربعاء 2025-05-07 01:47 ص
 

الأردن يرحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والسلطات المعنية باليمن

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
الأربعاء، 07-05-2025 12:04 ص
الوكيل الإخباري-   رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بجهود سلطنة عُمان الشقيقة التي أفضت إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية والسلطات المعنية في جمهورية اليمن، خطوة فاعلة نحو الحؤول دون مزيد من التوتر والصراع في المنطقة، وحماية حرية الملاحة والتجارة الدولية.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة ترحيب المملكة بهذا الاتفاق الذي يسهم في خفض التصعيد الدائر في المنطقة، وإتاحة المجال أمام حل النزاعات عبر الحوار والطرق السلمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وجدّد السفير القضاة التأكيد على دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسيّة المُستهدِفة تسوية الخلافات والنزاعات في المنطقة، بما يحقق السلام الشامل والعادل في العالم.
 
gnews

أحدث الأخبار

مصدر هندي: مسؤولون تحدثوا إلى نظرائهم بدول عدة لرشح الموقف

عربي ودولي مصدر هندي: مسؤولون تحدثوا إلى نظرائهم بدول عدة لشرح الموقف

علما الهند وباكستان

عربي ودولي الأمم المتحدة: العالم لا يمكنه تحمّل اندلاع مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان

الخارجية الامريكية

عربي ودولي الخارجية الأمريكية: الوضع بين الهند وباكستان لا يزال متطورا ونتابعه عن كثب

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف

عربي ودولي رئيس الوزراء الباكستاني: نرد بشكل مناسب على الهجمات الجبانة للعدو الماكر

رويترز عن الشرطة: قصف عنيف بين القوات الهندية والباكستانية بـ3 مواقع

عربي ودولي رويترز عن الشرطة: قصف عنيف بين القوات الهندية والباكستانية بـ3 مواقع

باكستان

عربي ودولي وسائل إعلام باكستانية: الدفاعات الجوية الباكستانية أسقطت طائرتين هنديتين من طراز رافال

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الباكستاني يرد على الهجمات الصاروخية الهندية بالمثل

ترامب

عربي ودولي ترامب: سمعنا للتو عن ضربات هندية على باكستان وهو أمر مخز



 
 





الأكثر مشاهدة