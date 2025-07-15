الأردن يرحب بوقف إطلاق النار في محافظة السويداء السورية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة دعم الأردن الحكومة السورية في جهود إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها، وتحفظ سلامة وحقوق وأمن كل السوريين.
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