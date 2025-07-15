الثلاثاء 2025-07-15 05:34 م
 

الأردن يرحب بوقف إطلاق النار في محافظة السويداء السورية

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 05:20 م
الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، بقرار حكومة الجمهورية العربية السورية وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في الجنوب السوري، وشدّدت على ضرورة تهدئة الأوضاع وضبط النفس، وبما يضمن حقن الدم السوري وحماية المدنيين، وتطبيق القانون، وممارسة الدولة السورية سيادتها على كل أراضيها.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة دعم الأردن الحكومة السورية في جهود إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها، وتحفظ سلامة وحقوق وأمن كل السوريين.
 
 
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