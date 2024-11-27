الأردن يرحب بوقف اطلاق النار في لبنان

الوكيل الإخباري- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة برعاية أميركية-فرنسية، خطوة مهمة يجب أن تستتبع بجهد دولي يسهم في وقف العدوان على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة دعم المملكة للبنان الشقيق وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل، ودعم تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية، وضمان إعمار ما دمرته الحرب وتقديم المساعدات الاقتصادية اللازمة للبنان.