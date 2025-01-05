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الأردن يرسل إلى سوريا قافلة مساعدات الاثنين

الأردن يرسل إلى سوريا قافلة مساعدات الاثنين
قافلة مساعدات
الأحد، 05-01-2025 12:28 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إن الأردن سيرسل إلى سوريا يوم غد الاثنين قافلة شاحنات تتضمن مواد إغاثية وغذائية وصحية.اضافة اعلان


وكان الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، قال إنّ الأردن سيرسل قوافل مساعدات غذائية ومواد إغاثية على فترات على مختلف مناطق سوريا.

وكانت الهيئة الخيرية الأردنية، قد أعلنت عن تجهيز 200 طن من المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية، لإرسالها إلى سوريا خلال الساعات المقبلة.

ويزور وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، الأردن، الأسبوع المقبل، في إطار بحث العديد من الملفات.
 
gnews

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