الأردن يرسل قافلة إغاثية سادسة إلى لبنان تضم 28 شاحنة

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الوكيل الإخباري- انطلقت الخميس قافلة مساعدات إغاثية جديدة باتجاه لبنان، تضم 28 شاحنة، في إطار الجهود الإنسانية الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في الجمهورية اللبنانية. اضافة اعلان





وأرسلت القافلة المحملة بالمواد الغذائية، بالتعاون بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي، وبتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين.



وتعد هذه القافلة السادسة ضمن الجسر الإغاثي الأردني المتواصل إلى لبنان، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشاحنات التي أرسلتها المملكة إلى (130) شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية.



ويشكل هذا الدعم المستمر ترجمة عملية لنهج الأردن الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء خلال الأزمات والظروف الإنسانية الصعبة.



وتأتي هذه القافلة استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وضمن الجهود الأردنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الأسر المتضررة في مختلف المناطق اللبنانية، من خلال إيصال المساعدات الأساسية بشكل مباشر ومنظم إلى المستفيدين.



كما أعربت الهيئة عن تقديرها وشكرها للسلطات السورية لجهودها الكبيرة التي قدمتها في تسهيل عبور القوافل الإنسانية إلى لبنان.





