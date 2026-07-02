الخميس 2026-07-02 06:26 م

الأردن يرسل مساعدات إغاثية وطبية وغذائية إلى فنزويلا بالشراكة مع دولة قطر

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جانب من المساعدات
 
الخميس، 02-07-2026 05:35 م

الوكيل الإخباري- بتوجيهات ملكية سامية، أرسل الأردن اليوم الخميس، وبالتعاون مع دولة قطر الشقيقة، مساعدات إغاثية وطبية وغذائية إلى جمهورية فنزويلا، للمساهمة في التخفيف من آثار الزلزال المزدوج الذي ضرب عدداً من المناطق هناك، وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني للمتضررين.

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وغادرت اليوم الخميس من مطار مدينة عمان إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس طائرة من نوع (C-17) تابعة لدولة قطر وعلى متنها 26 طنا من المواد الطبية المتخصصة لعلاج الإصابات والجروح، إلى جانب مستهلكات ومستلزمات طبية متنوعة، فضلا عن مواد غذائية أساسية وأرزاق مرزومة، وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة للأسر المتضررة من الكارثة.


كما تشمل المساعدات تجهيزات ومعدات خاصة بفريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي التابع لمديرية الأمن العام، والذي باشر عملياته الميدانية والإغاثية في فنزويلا مطلع الأسبوع الجاري.


ومن المقرر أن تغادر مطار مدينة عمان يوم غد الجمعة طائرة أخرى تابعة لدولة قطر، تحمل كميات مماثلة من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية.


وتهدف هذه المساعدات إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على التعامل مع تداعيات الزلزال، ودعم القطاع الصحي، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وتحسين أوضاعهم الإنسانية.


ويأتي إرسال هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية التي تنفذها المملكة الأردنية الهاشمية بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، وانطلاقاً من رسالتها الإنسانية الراسخة في مساندة الدول والشعوب المتضررة جراء الكوارث والأزمات، وتقديم مختلف أشكال الدعم والإسناد الإغاثي والإنساني.

 
 


gnews

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