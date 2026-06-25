الأردن يرسل موادا طبية ولوجستية إلى الضفة الغربية

واشتملت مواد التزويد على كميات من الأدوية النوعية والمستلزمات الطبية واللوجستية اللازمة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية للمحطتين وتمكين الكوادر الطبية من التعامل مع مختلف الحالات المرضية وتقديم الخدمات العلاجية للمراجعين بكفاءة عالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية دعماً للأشقاء الفلسطينيين، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى التخفيف من معاناتهم ومساندتهم في مختلف الظروف.
وتواصل القوات المسلحة الأردنية، من خلال المستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية التابعة لها في الضفة الغربية وقطاع غزة، أداء رسالتها الإنسانية والطبية، تجسيداً للدور الأردني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الصحية والعلاجية.
-
أخبار متعلقة
-
نصيب يواصل التألق ويقتحم قائمة الأفضل عالمياً في مونديال 2026
-
طوقان: احتياطات اليورانيوم في الأردن تكفي لعقود طويلة
-
وفاة طفل غرقا في أحد الشاليهات بمحافظة جرش
-
رئيس ديوان المحاسبة يؤكد أهمية تعزيز وعي الشباب بأهمية صون المال العام
-
رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال عشيرة الشرعة بالأعياد الوطنية
-
الإفتاء: يوم عاشوراء مناسبة إيمانية يُستحب صيامها
-
ضبط 9 تجار ومروجي مواد مخدرة أحدهم زرع 2300 شتلة ماريجوانا في عمّان
-
توضيح حول أسئلة التوجيهي ووقت الامتحانات