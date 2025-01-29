الأردن يرسل 16 مروحية جديدة من المساعدات ضمن الجسر الإنساني إلى قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استمرارا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة وضمن الجسر الجوي الإنساني الذي تم الإعلان عن استئناف عودته أمس الثلاثاء، أقلعت اليوم الأربعاء من قاعدة الملك عبدالله الثاني 16 طائرة مساعدات جديدة.

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وحملت الطائرات المروحية التابعة لسلاح الجو الملكي على متنها في اليوم الثاني 20 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة ليتم إيصالها إلى محتاجيها في القطاع.



يشار إلى أن الأردن يعمل على تنويع الطرق والوسائل لإيصال المساعدات إلى غزة، إذ جاء إرسال المساعدات عن طريق المروحيات العسكرية لتسريع عملية نقل المواد العاجلة والقابلة للتلف، خاصة العلاجات واللوازم الطبية.