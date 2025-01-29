الأردن يرسل 16 مروحية جديدة من المساعدات ضمن الجسر الإنساني إلى قطاع غزة

وحملت الطائرات المروحية التابعة لسلاح الجو الملكي على متنها في اليوم الثاني 20 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة ليتم إيصالها إلى محتاجيها في القطاع.
يشار إلى أن الأردن يعمل على تنويع الطرق والوسائل لإيصال المساعدات إلى غزة، إذ جاء إرسال المساعدات عن طريق المروحيات العسكرية لتسريع عملية نقل المواد العاجلة والقابلة للتلف، خاصة العلاجات واللوازم الطبية.
ومن المقرر أن يستمر الجسر الإنساني لمدة 8 أيام بمعدل 16 طائرة يوميا.
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