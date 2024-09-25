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الأردن يرشح فيلم "حلوة يا أرضي" لجوائز الأوسكار

غلاف فيلم حلوة يا أرضي
الفيلم الوثائقي "حلوة يا أرضي"
الأربعاء، 25-09-2024 01:57 م

الوكيل الإخباري-   رشح الأردن الفيلم الوثائقي الطويل "حلوة يا أرضي"، للمخرجة سارين هيرابديان للتنافس رسميا عن "فئة الأفلام الروائية الطويلة الدولية" لجوائز الأوسكار لعام 2025.

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ووفقا لبيان للهيئة الأردنية الملكية للأفلام اليوم الأربعاء، الجهة المعنية بالترشيح، اختارت لجنة مستقلة من 6 خبراء معنيين بالقطاع المرئي والمسموع الفيلم للتنافس في حفل جوائز "أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة – الأوسكار"، الذي سيقام في آذار المقبل.


ويعد "حلوة يا أرضي" أول فيلم روائي طويل للمخرجة سارين هيرابديان، وإنتاج عزة حوراني، يفوز بـ3 جوائز في الدورة الخامسة من "مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم" الذي أقيم في تموز الماضي، بما في ذلك جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم وثائقي طويل، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين لأفضل فيلم وثائقي عربي طويل.


وترشح الفيلم أيضًا للمشاركة، في مهرجان "شيفيلد" الدولي للأفلام الوثائقية" لعام 2024. وحصل على منحة تطوير من صندوق الأردن لدعم الأفلام/ الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عام 2021، وتم دعم الفيلم من قبل العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك القناة التلفزيونية الأوروبية والصندوق العربي للثقافة والفنون .

 
gnews

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