الأردن يرصد زلزالا ضرب حماة بقوة 5.1 على مقياس ريختر

وأضاف انه تم رصد زلزال بقوة 3.5 ريختر بعمق 5 كلم اليوم الجمعة 16/8/2025 عند الساعة 13.18 توقيت عمان في حماة /سوريا.
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