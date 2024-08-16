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الأردن يرصد زلزالا ضرب حماة بقوة 5.1 على مقياس ريختر

زلزال
زلزال




 

الجمعة، 16-08-2024 01:29 م

الوكيل الإخباري-   قال مرصد الزلازل الاردني انه رصد زلزال بقوة 5.1 ريختر  الساعه 1.15 بعد ظهر اليوم الجمعه  بتوقيت عمان  جنوب شرق حماة/سوريا.

 

وأضاف انه تم رصد زلزال بقوة 3.5 ريختر بعمق 5 كلم  اليوم الجمعة 16/8/2025 عند الساعة 13.18 توقيت عمان   في  حماة /سوريا.

gnews

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