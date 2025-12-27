السبت 2025-12-27 01:42 ص

الأردن يرفض إعلان الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وزارة الخارجية
السبت، 27-12-2025 12:42 ص

الوكيل الإخباري-   أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعم المملكة الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، ورفضها الكامل لإعلان الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهاكًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق أيّ محاولات لفرض كيانات موازية تهدد وحدة الصومال وسلامة أراضيه، ودعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومال وشعبه، ورفضها أيّ إجراءات تستهدف وحدته والمساس بأمنه.

 
 


