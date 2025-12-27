الأردن يرفض إعلان الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق أيّ محاولات لفرض كيانات موازية تهدد وحدة الصومال وسلامة أراضيه، ودعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومال وشعبه، ورفضها أيّ إجراءات تستهدف وحدته والمساس بأمنه.
