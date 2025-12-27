الأردن يرفض إعلان الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال

الوكيل الإخباري- أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعم المملكة الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، ورفضها الكامل لإعلان الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهاكًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية.

