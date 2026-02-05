الأردن يستضيف اجتماعا أمميا للجنة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن

06:48 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنّ اجتماع اللجنة المعنية بمناقشة بنود تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن؛ سيُعقَد برعاية الأمم المتحدة في عمّان خلال الفترة من 5 -19 شباط 2026. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ‏دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة والجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يلبّي تطلّعات الشعب اليمني.

