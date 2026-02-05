الأردن يستضيف اجتماعا أمميا للجنة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة والجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يلبّي تطلّعات الشعب اليمني.
