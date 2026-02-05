الخميس 2026-02-05 08:48 ص

الأردن يستضيف اجتماعا أمميا للجنة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن

العاصمة عمّان
الخميس، 05-02-2026 06:48 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنّ اجتماع اللجنة المعنية بمناقشة بنود تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن؛ سيُعقَد برعاية الأمم المتحدة في عمّان خلال الفترة من 5 -19 شباط 2026.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ‏دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة والجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يلبّي تطلّعات الشعب اليمني.
 
 


