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الأردن يستضيف اجتماعا لدول الجوار السوري اليوم

علم الأردن
علم الأردن
 
الأحد، 09-03-2025 03:19 ص
الوكيل الإخباري-   يستضيف الأردن، الأحد، اجتماعًا لدول الجوار السوري؛ لبحث آليات عملية للتعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى.اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان صحفي سابق، إن الاجتماع سيبحث سبل إسناد الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وتخلصه من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية للاجئين، وتحفظ حقوق جميع أبنائه.

وقال السفير القضاة إن وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومدراء أجهزة المخابرات في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي الجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، سيشاركون في الاجتماع.
 
 
gnews

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