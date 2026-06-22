الأردن يستضيف اجتماعين عربيين رفيعي المستوى اليوم في عمّان

06:25 ص

الوكيل الإخباري- يستضيف الأردن، اليوم الاثنين، اجتماعاً تشاورياً لوزراء خارجية الدول العربية، بدعوة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي. اضافة اعلان





ويهدف الاجتماع إلى تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.



كما يستضيف الأردن، بعد الاجتماع التشاوري، اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165.



ومن المقرر أن يبحث الاجتماع عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.



وتأتي الدورة المستأنفة استكمالاً لأعمال الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عُقدت في 29 آذار 2026 برئاسة البحرين عبر تقنية الاتصال المرئي.





