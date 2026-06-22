الأردن يستضيف اجتماعين عربيين رفيعي المستوى اليوم في عمّان

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.
كما يستضيف الأردن، بعد الاجتماع التشاوري، اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.
وتأتي الدورة المستأنفة استكمالاً لأعمال الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عُقدت في 29 آذار 2026 برئاسة البحرين عبر تقنية الاتصال المرئي.
-
أخبار متعلقة
-
يزن العرب: سنقاتل حتى النهاية في المونديال
-
مدرب النشامى يطلق جملة من التصريحات الهامة والقوية قبل مواجهة الجزائر
-
سلطة البترا تستعد لبث مباراة الأردن والأرجنتين في القرية الثقافية
-
الجيش: دماء الشهداء أمانة وحقوقهم لا تسقط بالتقادم
-
بلدية إربد الكبرى تغلق شوارع للصيانة
-
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الحراحشة وبني سعيد
-
الصفدي ونظيره الجزائري يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين